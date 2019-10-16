В США вспыхнул сильный пожар на нефтехранилище

/ Фото: Reuters

Видео: Reuters

Крупный пожар вспыхнул на нефтехранилище в американском штате Калифорния. В тушении огня принимают участие около 200 пожарных.

Возгорание произошло на нефтехранилище компании NuStar Energy, расположенном в населенном пункте Крокетт. В местном пожарном управлении подтвердили, что загорелись три резервуара. При этом, по некоторым данным, в них находится не нефть, а этанол.

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Видео: Reuters

По предварительной информации, пострадавших нет. Власти рекомендовали жителям близлежащих районов не выходить на улицу, а также плотно закрыть все двери и окна.

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Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров. Спасатели эвакуировали жителей как минимум 23 тысяч домов. Как сообщила телекомпания CNN, стихия унесла жизнь уже по меньшей мере одного человека.

Напомним, огонь, вспыхнувший 8 июня 2015 года на нефтебазе под Киевом, унес жизни шестерых человек. Более недели спасатели пытались потушить пожар, во время которого произошло несколько мощных взрывов.

Ранее под Васильковом на нефтебазе БРСМ произошел пожар.

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