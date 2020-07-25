В США вспыхнули протесты в Портленде: есть раненые

Один человек получил ножевые ранения во время протестов в американском Портленде (штат Орегон – Ред.).
Об этом сообщается на сайте полицейского управления города.
Пострадавший госпитализирован. Стражи порядка задержали человека, которого подозревают в совершении преступления.
Ранее сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда. Был использован слезоточивый газ.
Ранее в Портленд по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков. Демократы в связи с этим выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.
Напомним, что массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.
Ранее сообщалось, что на протестах в США избили пропагандистов Кремля.
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