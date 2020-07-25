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В США вспыхнули протесты в Портленде: есть раненые

25 июля, 22:29

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона протестующих

Один человек получил ножевые ранения во время протестов в американском Портленде (штат Орегон – Ред.).

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Об этом сообщается на сайте полицейского управления города.

Пострадавший госпитализирован. Стражи порядка задержали человека, которого подозревают в совершении преступления.

Ранее сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона протестующих у здания федерального суда. Был использован слезоточивый газ.

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Ранее в Портленд по решению администрации США были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков. Демократы в связи с этим выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Видео: Reuters

Напомним, что массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Ранее сообщалось, что на протестах в США избили пропагандистов Кремля.

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США протесты ранение Портленд

Источник: ТАСС

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