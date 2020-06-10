Самый новый и дорогой авианосец США сломался: подробности

Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford опять сломался – после того, как в прошлом году у него отказали турбины, на прошлой неделе у него возникли новые проблемы.
Как сообщили в пресс-службе Военно-морского института США, во время тестового похода 2 июня у новейшего корабля, создание которого обошлось американской казне в 12,9 млрд долларов, отказала одна из систем управления электромагнитной катапульты EMALS.
Во время ручного сброса системы перед выполнением полетов обнаружилась неисправность в системе управления мощностью, которая соединяет судовые турбины с энергосистемой EMALS "Джеральда Форда".
В результате авианосец пришлось отправить обратно на верфь, поскольку он оказался неспособен запускать самолеты в течение пяти дней. К 7 июня неисправность была ликвидирована.
Как отмечается, на безопасность пилотов и экипажа случившееся не повлияло.
Стоит отметить, что флоту США авианосец USS Gerald R. Ford был сдан в 2017 году – он все еще проходит испытания. За год до этого вспыхнул скандал – из-за неполадок в важнейших системах корабль был признан непригодным для войны.
А прошлым летом второй раз за несколько лет поломался флагман британского флота и крупнейший авианосец королевства "Королева Елизавета".
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