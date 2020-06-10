Українська
$ 26,64
30,09
  1. Мировые новости
  2. США

Самый новый и дорогой авианосец США сломался: подробности

10 июня, 16:40

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

С самого современного корабля американского флота пять дней не могли взлетать самолеты

Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford опять сломался – после того, как в прошлом году у него отказали турбины, на прошлой неделе у него возникли новые проблемы.

Как сообщили в пресс-службе Военно-морского института США, во время тестового похода 2 июня у новейшего корабля, создание которого обошлось американской казне в 12,9 млрд долларов, отказала одна из систем управления электромагнитной катапульты EMALS.

Во время ручного сброса системы перед выполнением полетов обнаружилась неисправность в системе управления мощностью, которая соединяет судовые турбины с энергосистемой EMALS "Джеральда Форда".

Реклама

Авианосец "Джеральд Форд"

Авианосец "Джеральд Форд" / Фото: Flickr

В результате авианосец пришлось отправить обратно на верфь, поскольку он оказался неспособен запускать самолеты в течение пяти дней. К 7 июня неисправность была ликвидирована.

Как отмечается, на безопасность пилотов и экипажа случившееся не повлияло.

Реклама

Стоит отметить, что флоту США авианосец USS Gerald R. Ford был сдан в 2017 году – он все еще проходит испытания. За год до этого вспыхнул скандал – из-за неполадок в важнейших системах корабль был признан непригодным для войны.

А прошлым летом второй раз за несколько лет поломался флагман британского флота и крупнейший авианосец королевства "Королева Елизавета".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США корабль поломка авианосец ВМС США Флот США

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Погромы в США:
Погромы в США: "русский след" и последствия для ТрампаСША
ВОЗ передумала: маски носить надо
ВОЗ передумала: маски носить надоСША
"Пока вы мирно спали, в США начался полный...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядковБокс
Грабят автосалоны и сжигают машины: в США бесчинствуют мародеры
Грабят автосалоны и сжигают машины: в США бесчинствуют мародерыСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять