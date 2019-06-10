В США выиграли в лотерею один из крупнейших джек-потов
Седьмой по величине джек-пот в истории достанется жителю или жительнице Калифорнии
Вслед за Майком Вирски из Нью-Джерси, который сорвал джекпот в лотерею Mega Millions в размере 273 миллиона долларов, житель штата Калифорния стал обладателем одного из крупнейших в истории Соединенных Штатов джек-потов.
Как пишет CNN, неизвестный счастливчик выиграл в лотерею Mega Millions 530 миллионов долларов, благодаря победной комбинации 17, 19, 27, 40, 68 и "мега-шару" 2.
Данный выигрыш стал седьмым по величине в истории Mega Millions, но, согласно правилам национальных лотерей США, победитель получит джект-пот в полном объеме, если разобьет его на ежемесячные выплаты на несколько десятков лет.
Но если он захочет все и сразу, то ему достанется "всего лишь" 345,2 миллионов долларов.
Лотерея Mega Millions проводится на территории 44 штатов, а также столичного округа Колумбия и Виргинских островов в США. Самый крупный ее джекпот был равен 656 миллионам долларов.
Напомним, что в октябре в Mega Millions разыграли рекордный джек-пот в американской истории, который составил 1,6 млрд долларов.
Как мы уже писали, позже пожелавший остаться анонимным житель Южной Каролины обратился к организаторам лотереи с заявлением, чтобы претендовать на столь колоссальный джекпот.
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