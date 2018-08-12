В США вынесли приговор клоуну-убийце с перчаткой Фредди Крюгера

В США мужчину, который напал на свою жертву в костюме клоуна, приговорили к 42 годам тюрьмы по обвинению в убийстве второй степени. Об этом сообщил телеканал Denver 7.

Как стало известно, в мае 2017 года 37-летний Кристиан Гулзоу совершил нападение возле кафе в Денвере, надев перчатку с лезвиями длиной около восьми сантиметров, напоминающую на руку героя Фредди Крюгера из фильма "Кошмар на улице Вязов" сантиметров, нанеся на себя клоунский черно-белый макияж.

Осужденный рассказал, что убитый им 29-летний мужчина украл у него скутер и угрожал ему, а Гулзоу схватил жертву и не заметил, как нанес ему смертельные раны.

В свою очередь, знакомые осужденные сообщили, что убийца был очень мрачным человеком, который любил ездить по городу в костюмах кинозлодеев и однажды нарядился в Джокером из комиксов о Бэтмене.

Ранее на одной из дорог Санкт-Петербурга произошло "дерзкое нападение" – клоун с вантузом в руке бросился на проезжающий автомобиль, заблокировал проезд машины и не давал ей сдвинуться с места.

А ранее в Берлине 14-летний подросток ударил ножом "злого клоуна", а затем оказал ему первую помощь. Позже выяснилось, что подросток в костюме злого клоуна с топором в руках пытался напугать группу молодежи, но получил удар ножом в грудь. Затем ранивший клоуна подросток оказал ему первую помощь и вызвал скорую помощь.