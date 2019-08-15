В США выросло число полицейских, раненых в перестрелке

Сколько именно человек стреляли в полицейских, пока не уточняется

/ Фото: Pixabay

Шесть сотрудников полиции пострадали в среду в перестрелке в северной части города Филадельфия (штат Пенсильвания). Как сообщил местный филиал телеканала СВС, полицейские задержали одного человека в связи с произошедшим. Является ли он подозреваемым, не уточняется.

По словам источников телеканала, шесть стражей порядка получили огнестрельные ранения. Еще один, предположительно, пострадал в автоаварии, когда ехал к месту происшествия.

Телеканал отмечает, что первоначально блюстители закона прибыли к данному месту по вызову, касающемуся наркотиков. Сколько именно человек стреляли в полицейских, пока не уточняется.

Реклама

Полицейское управления Филадельфии в Twitter подтвердило, что огнестрельные ранения получили несколько стражей порядка. Их число официально не уточнялось.

В тренде Заместителя председателя МинВОТ Грымчака задержали на полумиллионной взятке

Новости "Сегодня" писали, что неделю назад власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама