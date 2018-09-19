В США выросло число жертв урагана "Флоренс": опубликованы фото последствий

В результате удара тропического урагана "Флоренс" по американскому побережью число жертв в штатах Северная и Южная Каролина увеличилось до 35 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что прибрежный город Уилмингтон в Северной Каролине с населением в 120 тысяч человек, оказался практически под водой из-за масштабного наводнения, причем уровень воды в реках продолжает расти из-за рекордных ливней.

Спасатели эвакуировали людей и пытаются доставить продукты и воду тем, кто остался. А власти страны предупредили тысячи эвакуированных о том, что возвращаться в дома до ликвидации последствий шторма им не стоит.

Напомним, ранее сообщалось о 32 жертвах тропического урагана, причем наибольшее число жертв стихии – 25 погибших – было отмечено в штате Северная Каролина, шесть человек лишились жизни в Южной Каролине. Еще одно тело было найдено в штате Вирджиния, где шторм привел к возникновению по крайней мере 16 торнадо.

























По предварительным оценкам, по состоянию на 18 сентября стихия нанесла ущерб местной инфраструктуре на общую сумму 22 млрд. долларов. Только в Северной Каролине остаются заблокированными 1,1 тыс. автомобильных дорог.

Вследствие продолжительных ливней в этом штате вышли из берегов 16 рек, при этом ожидается, что их количество будет расти в течение ближайших дней. В соседних штатах ситуация менее критическая, но угроза от стихии оценивается как серьезная.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, ураган "Флоренс" вышел к побережью Северной Каролины и привел к огромному количеству осадков и сильных порывов ветра.Ураганный ветер повредил дома, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации.