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В США выросло количество жертв торнадо: появились фото последствий

Сегодня, 16:37

Еще два человека погибли в результате стихии, обрушившейся на город Хэмилтон в штате Миссисипи

Количество погибших в результате порядка 13 торнадо, которые обрушились на американские штаты Техас и Миссисипи, увеличилось до четырех человек.

Вдобавок к двум детям, погибшим в городе Франклин в Техасе, была подтверждена гибель еще двух человек в населенном пункте Хэмилтон, который находится северо-восточнее Университета штата Миссисипи.

Кроме того, в городе Альто в Техасе 25 человек были госпитализированы с травмами различной тяжести.


Фото: Reuters

В результате непогоды множество людей остались без электроснабжения – более 150 тыс. домов и предприятий оказались обесточены в штатах Техас, Миссисипи, Миссури, Алабама и Луизиана.

Напомним, в прошлом месяце из-за торнадо в штате Алабама погибли не менее 23 человек. В это же время сообщалось о торнадо в соседнем штате Джорджия. Также около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Также сообщалось о не совсем обычном климатическом происшествии – "бомбовом циклоне", который обрушился на США в марте. В результате смерчей, которыми сопровождалась непогода, в штате Небраска затопило военную базу Оффатт, где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. В результате 30 зданий оказались повреждены, а километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду

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Тег США, непогода, смерч, стихийное бедствие, торнадо

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Источник:

ТАСС

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