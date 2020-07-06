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Убийство Джорджа Флойда: подозреваемого экс-полицейского освободили

6 июля, 09:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Он стал третьим из четырех фигурантов дела, которого отпустили из-под стражи

Одного из бывших полицейских, который проходит по делу убийства афроамериканца Джорджа Флойда, Ту Тао отпустили из-под стражи. За него внесли залог в 750 тысяч долларов США. Об этом сообщает Fox 9.

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Экс-полицейского подозревают в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Сейчас Тао обязан появляться на вызов судьи или следователя. Также ему запрещено приближаться к семье погибшего. Он стал третьим из четырех фигурантов дела, которого отпустили из-под стражи.

Отметим, под стражей остается экс-полицейский Дерек Шовин — именно он является главным обвиняемым в убийстве во время задержания. Если вину экс-копа докажут в суде, ему грозит срок – 40 лет тюрьмы.

Напомним, 25 мая в американском штате Миннесота полицейский Дерек Шовин задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Дело быстро получило огласку, поскольку все, что происходило, снял и распространил в сети случайный прохожий. Полицейский поставил колено Флойду на шею и прижимал к земле, несмотря на просьбы отпустить, поскольку он не мог дышать. От нехватки кислорода Флойд потерял сознание и был госпитализирован. В больнице мужчина скончался.

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Смерть Джорджа Флойда стала мощным толчком к началу восстаний в США, которые прокатились десятками штатов и вызвали (кроме самых протестов) волну мародерства, а также разрушения домов и памятников.

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Как проходили беспорядки – смотрите видео:

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