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В США взрыв на химическом заводе унес жизнь человека

5 мая, 09:10

Тела еще двух пропавших спасатели не нашли

В американском городе Уокиган (штат Иллинойс) жертвой взрыва на химическом заводе стал по крайней мере один человек. Об этом сообщил CTV начальник городской пожарной службы Стивен Лензи.

Кроме того, спасатели искали тела еще двух пропавших, но на данный момент они приостановили операцию из-за опасений касательно стабильности конструкции. Лензи сказал, что вряд ли пропавшие рабочие выжили.

"Там действительно тяжелые условия. Там много повреждений. Было много огня повсюду", – отметил он.

Кроме того, начальник пожарной службы сообщил, что четверо пострадавших из-за взрыва были доставлены в больницы, а двое отказались от лечения. По словам Лензи, причина взрыва не пока установлена, проводится расследование.


Напомним, ранее два человека пострадали в результате взрыва на заводе по производству стали компании Tata Steelworks в городе Порт-Толбот в Уэльсе.

Также ранее на химическом предприятии в восточной китайской провинции Цзянсу прогремел взрыв такой мощности, что ударной волной выбило стекла в домах

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Тег США, взрыв, завод, поиски, пропавшие, пострадавшие, погибший

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