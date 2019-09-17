В США взрыв разрушил центр для людей с инвалидностью: видео

По данным очевидцев, один из сотрудников центра почувствовал запах газа и вовремя объявил эвакуацию здания

Взрыв вдребезги разнес новый центр ухода за людьми с инвалидностью в американском городе Фармингтон.

Погиб пожарный, еще семеро человек ранены. Взрывной волной также повреждены близлежащие дома. По данным очевидцев, один из сотрудников центра почувствовал запах газа и вовремя объявил эвакуацию здания. Прогремело уже после того, как большинство людей покинули помещение и прибыли пожарные.

Эксперты подтвердили – трагедия произошла именно из-за утечки газа.

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Ранее сообщалось, что мощный взрыв сравнял с землей жилой дом в американском штате Северная Каролина. Под руинами здания погибла женщина. А вот ее мужа удалось вытащить живым. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дозвониться спасателям и позвать на помощь.

Тушить пожар и разбирать завалы приехали 80 пожарных. Разлетевшиеся от взрыва обломки повредили также соседний дом. Более того, при этом двое жителей соседнего здания получили травмы.

Спасатели подозревают, что взрыв произошел из-за утечки газа.

Также сообщалось, что в штате Кентукки произошел пожар на складе компании Jim Beam Bourbon, который уничтожил около 45 тысяч бочек известного во всем мире виски.

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