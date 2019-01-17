В США за подготовку нападения на Белый дом задержали мужчину

Преступника поймали при получении оружия от агентов ФБР, работавших под прикрытием

Белый дом. Фото: Pixabay

В США за подготовку нападения на Белый дом задержали мужчину https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/02e/f44/5c402ef44cdcb.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/02e/f44/5c402ef44cdcb.jpg 2019-01-17T09:42:00+02:00 США Преступника поймали при получении оружия от агентов ФБР, работавших под прикрытием

В американском штате Джоржия арестовали мужчину, которого обвиняют в подготовке нападений на несколько федеральных объектов в Вашингтоне. В частности, он планировал атаку на Белый дом, сообщают местные СМИ.

21-летнего Хашера Джаляля Тахиба задержали в рамках расследования ФБР в штате Джорджия. По версии ФБР, мужчина действовал в одиночку. Он планировал совершить нападения у статуи Свободы в Нью-Йорке, у монумента Вашингтона и мемориала Авраама Линкольна в столице страны и на Белый дом, но не успел продумать и воплотить замысел в жизнь.

Примечательно, что у обвиняемого не было оружия или взрывчатки, но его задержали при получении оружия от агентов ФБР, работавших под прикрытием. Обвинительное заключение по делу передали на рассмотрение федерального суда в городе Атланта.

Напомним, не так давно возле Белого дома в США мужчина ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия. От полученных ранений он скончался через несколько минут.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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