В США за подготовку нападения на Белый дом задержали мужчину
Преступника поймали при получении оружия от агентов ФБР, работавших под прикрытием
В американском штате Джоржия арестовали мужчину, которого обвиняют в подготовке нападений на несколько федеральных объектов в Вашингтоне. В частности, он планировал атаку на Белый дом, сообщают местные СМИ.
21-летнего Хашера Джаляля Тахиба задержали в рамках расследования ФБР в штате Джорджия. По версии ФБР, мужчина действовал в одиночку. Он планировал совершить нападения у статуи Свободы в Нью-Йорке, у монумента Вашингтона и мемориала Авраама Линкольна в столице страны и на Белый дом, но не успел продумать и воплотить замысел в жизнь.
Примечательно, что у обвиняемого не было оружия или взрывчатки, но его задержали при получении оружия от агентов ФБР, работавших под прикрытием. Обвинительное заключение по делу передали на рассмотрение федерального суда в городе Атланта.
Напомним, не так давно возле Белого дома в США мужчина ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия. От полученных ранений он скончался через несколько минут.
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