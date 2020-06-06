В США за сутки разбилось два самолета: погибли восемь человек, включая детей

В Соединенных Штатах за один день разбилось два небольших самолета. В общей сложности погибли 8 человек. Об этом сообщают американские СМИ. Как известно, прошлой осенью на авиашоу в США разбился военный самолет.
Как сообщает телеканал CBS, в пятницу, 5 июня, небольшой одномоторный самолет врезался в склон горы в городе Редландс (штат Калифорния), погибли по меньшей мере три человека.
Тем временем, телекомпания Fox сообщает, что не менее пяти человек, включая двоих детей, погибли в пятницу при крушении небольшого самолета на севере американского штата Джорджия.
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По данным шерифа местной полиции, на борту находился пилот и четыре члена семьи, летевшие из штата Флорида в штат Индиана на похороны. Никто из них не выжил.
Как отмечает Федеральное управление гражданской авиации США, самолет попал в шторм, однако на данный момент невозможно сказать, что именно он послужил причиной трагедии. Другие подробности инцидента не приводятся.
Напомним, летом прошлого года десять человек погибли при крушении небольшого двухмоторного самолета в Далласе в американском штате Техас. Самолет Beechcraft BE-350 King Air во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся.
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