В США задержали бывшего военного, у которого нашли оружие и материалы о расстрелах в школах

В обнаруженных материалах шла речь об инцидентах со стрельбой в школах

/ Фото: Pixabay

Полиция Хьюстона, что в штате Техас, арестовала бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, в машине которого нашли полуавтоматическую винтовку с глушителем и материалы о расстрелах в школах. Об этом сообщила газета Houston Chronicle со ссылкой на материалы, направленные в суд прокуратурой округа Харрис.

28-летнего бывшего морпеха Рика Монтеалво остановили на шоссе к северу от Хьюстона из-за того, что на машине отсутствовал номерной знак. В салоне была найдена незарегистрированная полуавтоматическая винтовка AR-15 с глушителем и предметы маскировки, используемые снайперами.

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Прокуратура обратилась в суд с просьбой установить для арестованного крупный залог, поскольку он "представляет непосредственную угрозу для общества" и в обнаруженных при нем материалах шла речь об инцидентах со стрельбой в школах.

В отношении Монтеалво, по данным газеты, ранее уже 12 раз возбуждались дела за различного рода правонарушения.

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Напомним, ранее в ночном клубе в штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семь человек получили ранения. Инцидент произошел поздно ночью.

Также в результате стрельбы, открытой неизвестным в многоквартирном жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, пострадали десять человек, включая детей.

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