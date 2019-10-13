В США задержали еще одного бизнесмена, связанного с Джулиани

Ожидается, что арестованного Андрея Кукушкина переведут в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения

фото: CBS SF

В США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента Дональда Трампа арестовали бизнесмена украинского происхождения, гражданина США Андрея Кукушкина.

Об этом сообщает CBS SF.

46-летний Кукушкин был арестован в Сан-Франциско утром в четверг, 10 октября. Он является одним из четырех фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом. Остальные трое подозреваемых – бизнесмены Игорь Фурман и Лев Парнас, которых арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона, а также Дэвид Коррейя.

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По словам помощника руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини, изначально Кукушкин предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, его взяли под стражу до слушания в пятницу.

Напомним, бизнесменов арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона. Они связаны с личным адвокатом президента США Руди Джулиани.

Американские СМИ пишут, что мужчины связаны с попытками окружения действующего президента США "накопать грязи" на потенциального кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байдена. Ожидается, что бизнесмены предстанут перед судом в Вирджинии в ближайшее время.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп встал на защиту своего адвоката Рудольфа Джулиани после сообщений СМИ о том, что прокуроры расследуют возможное нарушение бывшим мэром Нью-Йорка законов о лоббировании во время его деятельности в Украине. В Twitter Трамп назвал Джулиани "легендарным уничтожителем криминала" и "великолепным адвокатом".

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