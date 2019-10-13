Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

В США задержали еще одного бизнесмена, связанного с Джулиани

13 октября, 01:11

Ожидается, что арестованного Андрея Кукушкина переведут в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения

фото: CBS SF

фото: CBS SF

В США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента Дональда Трампа арестовали бизнесмена украинского происхождения, гражданина США Андрея Кукушкина.

Об этом сообщает CBS SF.

46-летний Кукушкин был арестован в Сан-Франциско утром в четверг, 10 октября. Он является одним из четырех фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом. Остальные трое подозреваемых – бизнесмены Игорь Фурман и Лев Парнас, которых арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона, а также Дэвид Коррейя.

Реклама

По словам помощника руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини, изначально Кукушкин предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, его взяли под стражу до слушания в пятницу.

Напомним, бизнесменов арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона. Они связаны с личным адвокатом президента США Руди Джулиани.

Американские СМИ пишут, что мужчины связаны с попытками окружения действующего президента США "накопать грязи" на потенциального кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байдена. Ожидается, что бизнесмены предстанут перед судом в Вирджинии в ближайшее время.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп встал на защиту своего адвоката Рудольфа Джулиани после сообщений СМИ о том, что прокуроры расследуют возможное нарушение бывшим мэром Нью-Йорка законов о лоббировании во время его деятельности в Украине. В Twitter Трамп назвал Джулиани "легендарным уничтожителем криминала" и "великолепным адвокатом".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США расследование арест бизнесмен Дональд Трамп Рудольф Джулиани

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны
В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войныСША
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видео
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видеоСША
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаровСША
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика
В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной арией
В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной ариейСША
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и Burisma
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и BurismaСША

Новости партнеров

Loading...