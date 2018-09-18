В США задержали почтальона-воровку

Женщина в свое оправдание полиции сказала, что деньги брала на оплату счетов и обучение детей

ФБР разоблачило почтальона, которая воровала деньги из конвертов. Шесть тысяч писем не дошли до адресатов. Их ФБР нашли в машине вора. Большинство из них – поздравительные. К праздникам в США в качестве подарка в конверты традиционно кладут небольшие суммы. Как только в почтовом отделении заподозрили нечистую на руку коллегу, обратились в полицию. Агенты подбросили почтальонше конверт с 20 долларами и маячком. Только она его открыла, ее задержали. Женщина в свое оправдание полиции сказала, что деньги брала на оплату счетов и обучение детей.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник почты Италии предстанет перед судом по обвинению в краже и незаконном присвоении чужого имущества после того, как в его доме в Турине было обнаружено более 400 килограммов недоставленных писем, открыток и прочей корреспонденции.

Как оказалось, этот экс-почтальон – не единственный в Италии, который поступил подобным образом. В январе в итальянском городе Виченца обнаружила в доме почтальона 573 килограмма писем. Мужчина на протяжении семи лет не выполнял своих обязанностей. Все письма он просто копил у себя в гараже.

А вот в Украине иногда почту используют для преступных целей. Так в Киеве мужчина получил по почте около полутора килограмма марихуаны.

А в Днепре изобретательный вор отправил сам себя посылкой в Харьков, чтобы ограбить почтовые отправления.