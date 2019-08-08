В США задержали почти 700 мигрантов

/ Фото: AFP

Иммиграционные службы США задержали 680 человек по обвинению в нарушении миграционного законодательства в штате Миссисипи на юге страны. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, рейды стали крупнейшими с 2008 года, когда по приказу Джорджа Буша — младшего операция была проведена в штате Айова. Все задержанные в Миссисипи являются выходцами из Латинской Америки и работали на пищевых фабриках.

Ожидается, что масштабная акция станет большим ударом по отдельным компаниям и экономике штата в целом. По словам официального представителя Иммиграционной и таможенной полиции США Брайана Кокса, "были выданы ордеры на обыск семи крупных фабрик", в числе которых Koch Foods, и Peco Foods Inc.

Рейды произошли всего за несколько часов до приезда президента США Дональда Трампа в Эль-Пасо.

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В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов. В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

Право на приобретение и ношение оружия гарантировано американцам Второй поправкой к Конституции. В последние годы власти США неоднократно предпринимали попытки ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в свете происходивших в стране инцидентов с его применением, однако успехом эти усилия до сих пор не увенчались.

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