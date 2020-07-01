В США зафиксировали самый низкий с марта уровень смертности от коронавируса: что произошло

Самый низкий с конца марта уровень смертности от заболеваний, вызванных пандемией коронавируса, зафиксирован в США. В 10 штатах ситуация стабилизируется, регистрируется меньшее число случаев заражения.

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Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, – пишет ТАСС.

"Смертность на самом низком уровне с конца марта. В 12 штатах мы фиксируем рост случаев заражения и рост доли заразившихся", — отметил Пенс. А 26 июня он говорил о росте этих показателей в 16 штатах.

Власти 10 штатов сообщают о снижении случаев инфицирования, стабилизации ситуации. По его словам, губернаторы американских штатов "принимают решительные меры" для замедления распространения коронавируса в стране. Он указал на необходимость носить медицинские маски и соблюдать социальное дистанцирование.

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В США из-за коронавируса умерли около 127,2 тыс. человек, заразились 2,6 млн. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 10,3 млн человек, более 505 тыс. умерли.

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Ранее в США озвучили стоимость лекарства от коронавируса. Пятидневный курс лечения, который включает использование шести флаконов одним пациентом, будет стоить 2340 долларов.

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