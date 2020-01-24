В США зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом

У жительницы Чикаго выявлен новый коронавирус, вызывающий пневмонию.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центр США по борьбе с болезнями и их профилактике.
Это второй подтвержденный случай инфицирования новым вирусом в США.
60-летняя женщина вернулась из Китая 13 января без каких-либо признаков болезни. Однако через несколько дней она плохо себя почувствовала и вызвала врача.
В Центре по борьбе с болезнями и их профилактике сообщают, что инфицированная сейчас находится в больнице, ее состояние оценивается как нормальное. Специалисты мониторят состояние людей, с которыми она контактировала.
Как уточняет CNN, всего в США сейчас под наблюдением 63 пациента, у которых может быть коронавирус.
Также телеканал сообщает следующие данные по подтвержденным случаям за пределами материкового Китая: Таиланд – пять, Сингапур, Тайвань – три, Гонконг, Макао, Япония, Южная Корея, Вьетнам – два.
Ранее сообщалось в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус. Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.
Напомним, что сейчас официально подтверждена гибель 26 человек в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Еще 849 человек считаются инфицированными в Китае, а в 13 городах объявлен карантин.
С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".
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