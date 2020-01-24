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В США зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом

24 января, 20:38

60-летняя женщина вернулась из Китая 13 января без каких-либо признаков болезни

/ Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

У жительницы Чикаго выявлен новый коронавирус, вызывающий пневмонию.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центр США по борьбе с болезнями и их профилактике.

Это второй подтвержденный случай инфицирования новым вирусом в США.

60-летняя женщина вернулась из Китая 13 января без каких-либо признаков болезни. Однако через несколько дней она плохо себя почувствовала и вызвала врача.

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В Центре по борьбе с болезнями и их профилактике сообщают, что инфицированная сейчас находится в больнице, ее состояние оценивается как нормальное. Специалисты мониторят состояние людей, с которыми она контактировала.

Как уточняет CNN, всего в США сейчас под наблюдением 63 пациента, у которых может быть коронавирус.

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Также телеканал сообщает следующие данные по подтвержденным случаям за пределами материкового Китая: Таиланд – пять, Сингапур, Тайвань – три, Гонконг, Макао, Япония, Южная Корея, Вьетнам – два.

Ранее сообщалось в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус. Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.

Напомним, что сейчас официально подтверждена гибель 26 человек в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV. Еще 849 человек считаются инфицированными в Китае, а в 13 городах объявлен карантин.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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Китай США вирус болезни коронавирус

Источник: Интерфакс

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