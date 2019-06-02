В США заканчивают испытания боевых катеров для Украины

Корабли проходят швартовые, скоростные и маневренные тесты

Катера Island будут переданы на вооружение ВМС Украины. Фото: Facebook

В США заканчиваются испытания военных катеров типа Island, которые будут переданы украинским Военно-морским силам. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

По данным военных, рабочая группа заканчивает швартовые, маневренные и скоростные испытания кораблей после их оснащения новейшими системами и механизмами.

"30 мая из бухты Арундле, город Балтимор, штат Мэриленд, совершил контрольный выход патрульный катер "Славянск" (Р191). Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля и убедились в его эффективности", – рассказали в пресс-службе.

Украинские экипажи катеров прибудут в Балтимор 8 июня – они пройдут курс подготовки на катерах Р190 – Р191 и после этого корабли будут законсервированы для транспортировки в Одессу на специально оборудованном судне.

Ранее мы сообщали, что в Измаиле спустили на воду бронированный катер "Лубны". Военный корабль будет заниматься охраной устья Дуная и прилегающих территорий. Между тем, завод "Дунайсудосервис" в ближайшее время приступит к ремонту еще одного корабля этого типа.

Также сообщалось, что одесские моряки прошли стажировку на корабле-разведчике ВМС Великобритании. В течение пяти дней наши моряки перенимали опыт у экипажа британского судна. Главная цель мероприятия заключалась в совершенствовании морской подготовки и знакомства с организацией корабельной службы Королевских ВМС.

К слову, украинские и британские корабли уже проводили совместные учения в Черном море. Ракетный катер "Прилуки" и британский HMS ECHO H87 отработали совместное маневрирование и противовоздушную оборону. Тренировки по связи провели в соответствии со стандартами НАТО.

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