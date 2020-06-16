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В США запретили прием противомалярийного препарата от коронавируса

16 июня, 03:25

Елена Вус Елена Вус

Эксперты пришли к выводу, что препарат, вероятнее всего, не помогает при лечении коронавирусной инфекции

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) сообщило об исключении противомалярийного препарата гидроксихлорохин из списка лекарств, которые допускаются при лечении больных коронавирусом COVID-19.

В письме, опубликованном на сайте организации 15 июня, говорится, что изучив результаты клинических исследований гидроксихлорохина, эксперты пришли к выводу, что препарат, вероятнее всего, не помогает при лечении коронавирусной инфекции.

"FDA пришло к выводу, что больше не имеет смысла полагать, что пероральный состав гидроксихлорохина может быть эффективным при лечении COVID-19, а также неразумно полагать, что известные и потенциальные преимущества этого продукта перевешивают его известные и потенциальные риски", − подчеркивается в документе.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о возобновлении клинических испытаний противомалярийного препарата гидроксихлорохина, неэффективность которого ранее доказали ученые, в качестве средства лечения коронавируса COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.

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Однако после того, как многие политики раскритиковали его, пообещал "слезть с таблеток".

Гидроксихлорохин – противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

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США малярия препарат коронавирус COVID-19

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