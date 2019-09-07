Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

В США зарегистрировали смерть трех человек после курения вейпа

7 сентября, 03:44

В США проводятся расследования обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах

/ Фото: Pexels

Центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали в стране смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

В США проводятся расследования обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах. Неделю назад этот показатель составлял 215 человек в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США 1 августа текущего года приступили к тщательным анализам легочных заболеваний на предмет их связи с курением электронных сигарет.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье человека. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, приведшего к тяжелому респираторному заболеванию.

Реклама

В январе этого года руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.

Число курящих вейпы и электронные сигареты учащихся старших классов в США в 2018 году возросло на 78%, в средней школе вредную привычку приобрели на 48% больше. В итоге свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по борьбе за ограничение продажи содержащих никотин устройств.

В тренде
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
Андрей Богдан и Владимир Зеленский во время поездки во Львовскую область

Ранее в Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета.

Напомним, в американском штате Флорида произошла первая смерть от электронной сигареты. Погиб бывший телепродюсер Талмедж Д'Элиа. Он курил дома в постели, и когда затянулся – вейп взорвался. Обломки устройства пробили мужчине череп и засели в мозгу. Как впоследствии оказалось – сигарету изготовила на Филиппинах компания Smok-E Mountain. Ее представители заявили – вероятно, в устройстве была неисправна батарея.

Ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США смерть курение больные электронные сигареты вейп

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маск озвучил печальный прогноз для всего человечества
Маск озвучил печальный прогноз для всего человечестваСША
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фото
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фотоСША
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламыСША
Опубликовано впечатляющее видео урагана
Опубликовано впечатляющее видео урагана "Дориан" на БагамахСША

Новости партнеров

Loading...