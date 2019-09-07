В США зарегистрировали смерть трех человек после курения вейпа

В США проводятся расследования обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах

/ Фото: Pexels

Центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали в стране смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

В США проводятся расследования обстоятельств возникновения легочных заболеваний у 450 человек в 33 штатах. Неделю назад этот показатель составлял 215 человек в 25 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США 1 августа текущего года приступили к тщательным анализам легочных заболеваний на предмет их связи с курением электронных сигарет.

В последние месяцы в США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье человека. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, приведшего к тяжелому респираторному заболеванию.

Реклама

В январе этого года руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.

Число курящих вейпы и электронные сигареты учащихся старших классов в США в 2018 году возросло на 78%, в средней школе вредную привычку приобрели на 48% больше. В итоге свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по борьбе за ограничение продажи содержащих никотин устройств.

В тренде У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор

Ранее в Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета.

Напомним, в американском штате Флорида произошла первая смерть от электронной сигареты. Погиб бывший телепродюсер Талмедж Д'Элиа. Он курил дома в постели, и когда затянулся – вейп взорвался. Обломки устройства пробили мужчине череп и засели в мозгу. Как впоследствии оказалось – сигарету изготовила на Филиппинах компания Smok-E Mountain. Ее представители заявили – вероятно, в устройстве была неисправна батарея.

Ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама