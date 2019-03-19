В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"

База затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду

В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня" 2019-03-19T03:12:00+02:00 США База затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду















Американскую авиабазу Оффатт в штате Небраска затопило водой почти на треть, повреждено 30 из 200 зданий.

В американском штате Небраска затопило венную базу Оффатт, где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион на своей странице в Facebook 18 марта.

База затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду.

На авиабазе Оффатт дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют "самолетами судного дня". Они предназначены для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны. Кроме этого, на этой базе находится подземный бункер, из которого можно управлять американским ядерным оружием.

Как сообщалось, два года авиабаза уже подвергалась удару стихии. Тогда десять самолетов ВВС США были повреждены в результате торнадо – пострадали в том числе и два так называемых "самолета судного дня" E-4B.

Напомним, в апреле минувшего года после сообщения о подготовке ракетного удара США по Сирии появилась информация, что в Штатах подняли в воздух один из самолетов "судного дня".

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