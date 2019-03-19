Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"

Сегодня, 03:12

База затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду

В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня" США База затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду

Американскую авиабазу Оффатт в штате Небраска затопило водой почти на треть, повреждено 30 из 200 зданий.

В американском штате Небраска затопило венную базу Оффатт, где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Об этом сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион на своей странице в Facebook 18 марта.

База затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду.

На авиабазе Оффатт дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, которые также называют "самолетами судного дня". Они предназначены для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны. Кроме этого, на этой базе находится подземный бункер, из которого можно управлять американским ядерным оружием.

Как сообщалось, два года авиабаза уже подвергалась удару стихии. Тогда десять самолетов ВВС США были повреждены в результате торнадо – пострадали в том числе и два так называемых "самолета судного дня" E-4B. 

Напомним, в апреле минувшего года после сообщения о подготовке ракетного удара США по Сирии появилась информация, что в Штатах подняли в воздух один из самолетов "судного дня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, самолет, Boeing, небраска, авиабаза

Вы сейчас просматриваете новость " В США затопило авиабазу с "самолетами судного дня"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, провели полеты у границ России

Сегодня, 03:10

Самолеты осуществили полеты в районе российских территорий в Баренцевом море

Пассажиры самолета устроили драку на борту из-за голых женских ног

Сегодня, 02:33

По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, разгуливающей по самолету босиком

Проблемы с управлением: о чем сказал пилот Boeing перед крушением в Эфиопии

17 марта, 09:37

Сразу после взлета самолет набрал скорость до 643,6 километров в час, а через несколько минут исчез с радаров

В Швеции у пассажирского самолета во время полета загорелся двигатель

17 марта, 03:45

Самолет, на борту которого находилось 80 пассажиров, принадлежит авиакомпании BRA

Boeing не будет останавливать серийное производство самолетов 737 MAX

16 марта, 21:34

737 MAX – это самый популярный реактивный самолет компании

Тонкий намек Путину: ядерный бомбардировщик США подлетел к границам России

15 марта, 17:02

Полет проводился на высоте 8,2 тыс. метров с включенным транспондером

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Юлия Началова и другие звезды-жертвы пластики

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

7 женских имен, которые "притягивают" счастье

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"