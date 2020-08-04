В США завершились успешные испытания вакцины против коронавируса на животных: что дальше

Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals заявила об успешных испытаниях на животных экспериментальной вакцины, предназначенного для предотвращения заражения коронавирусом и лечения вызываемого им заболевания. Об этом пишет Reuters.

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Сыворотка, приготовленная на основе двух антител к коронавирусу, во время испытаний на животных "практически полностью блокирует внедрение вирусной инфекции".

В ходе эксперимента ученым удалось минимизировать показатель заражаемости у животных, которым вводили образцы вируса. У подопытных не было выявлено увеличения концентрации вируса в крови и каких-либо обострений после введения сыворотки.

Опыты ставились на 36 макаках-резусах и 50 хомяках. Но в компании заявили, что опыты на животных не гарантируют успешного воздействия средства на людей.

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Regeneron Pharmaceuticals получила контракт на сумму 450 млн долларов на производство и поставку экспериментального средства лечения и предотвращения коронавирусной инфекции. Компания в случае успеха рассчитывает поставить от 70 тыс. до 300 тыс. доз, предназначенных для лечения, и от 420 тыс. до 1,3 млн доз, предназначенных для предотвращения инфекции.

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Ранее власти США предоставили 1,2 млрд долларов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Также 486 млн долларов получила американская биотехнологическая компания Moderna и 456 млн долларов — фармацевтическая Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили, что не верят в вакцину от коронавируса.

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