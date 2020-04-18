В США заявили об успешном испытании лекарства от COVID-19

Ученые рассказали об успехах в борьбе с пандемией

Американские ученые заявили о положительных результатах испытания препарата Remdesivir для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом заявила Кейтлин Маллен, доктор-инфекционист из Университета Чикаго, сообщает CNN.

"Отличные новости в том, что большинство наших пациентов уже выписались, и это прекрасно. Лишь двое пациентов скончались", – подчеркнула она.

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Также врач добавила, что пациенты с коронавирусом, которые получали экспериментальное лекарство, быстро поправились и менее чем за неделю отправились домой.

В свою очередь, представители Университета, который проводит исследования, сообщили, что какие-то выводы делать пока рано и необоснованно, а комментарий Маллен – ее личная инициатива и он был опубликован без разрешения.

Отметим, что недавно министр иностранных дел Италии заявлял, что итальянская компания из расположенного в столичном регионе города Помеция в конце апреля начнет испытание вакцины от коронавируса, чтобы подготовить ее уже к осени.

Ранее сообщалось, что в мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса.

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