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В США ждут визита Зеленского – Волкер

6 июля, 08:49

США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ

Зеленский в Краматорске. Фото: twitter.com/APUkraine
Зеленский в Краматорске. Фото: twitter.com/APUkraine.

В Вашингтоне ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время. Об этом сообщил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, передает "Голос Америки".

"Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Это вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", – сказал Волкер.

Американский дипломат добавил, что США стремятся дать президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия в проведении реформ в Украине.

Волкер также считает, что Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате. "Украина должна сыграть роль лидера в нормандской процессе, одновременно США будут продолжать поддерживать ее действия", – сказал он.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заверил в том, что, как только дата встречи президентов Украины и США и повестка дня визита Зеленского будут согласованы, журналистам и украинскому правительству об этом сообщат.

Тейлор подтвердил, что в украинском правительстве ему уже задавали вопрос о датах визита Зеленского в США.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.


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Тег США, Зеленский, Волкер

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Источник:

Голос Америки

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