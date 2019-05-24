В США женщину чуть не накормили салатом из насекомых

Необычный "деликатес" путешественнице подали в одном из американских аэропортов

Американка осталась голодной из-за гигантского кузнечика, которого нашла в своей тарелке.

Здоровый перекус женщина приобрела в аэропорту, когда ждала рейс, но, когда начала трапезу, увидела необычный ингредиент.

Кузнечика на вилке ее компаньон продемонстрировал пассажирам вокруг, тогда как по лицу путешественницы всем стало однозначно ясно: салат ей больше не по вкусу.

Следует отметить, что насекомых, которых официально можно есть, в мире насчитывается около 2 тысяч. И кузнечики относятся к одним из них.

Напомним, что в прошлом году в Европе вступил в силу закон, который позволяет продавать съедобных насекомых, а также продукты, сделанные из них. Например, в Финляндии появился хлеб из сверчков, который размели за 2 часа.

Кроме того, "Сегодня" побывали у Эвелин Донкерс в небольшом нидерландском городке Неймеген, где узнали, как и каких насекомых в Европе уже добавляют в еду. А один из ведущих мировых специалистов в сфере съедобных насекомых профессор Арнольд Ван Хейс уверен, что диета из насекомых в ближайшем будущем станет общепринятой.

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