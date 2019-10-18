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В США жилой дом залило настоящей кровью

18 октября, 04:16

Кровь доходила хозяевам дома по щиколотку - ремонт подвала обошелся им в немалую сумму

Пока в Украине некоторые дома заливает нечистотами, один из домов в американском штате Айова затопило настоящей кровью.

Инцидент произошел в городке Багли – в местной мясной лавке сломался дренаж, через который утилизировали отходы, после чего животных останки, в частности кости, жир и кровь, потекли в подвал соседнего жилой дом.

Помещение оказалось полностью затоплено – кровь доходила хозяевам дома по щиколотку, в результате чего они были вынуждены покинуть собственное жилье.

Эксперты оценили ремонт помещения и хранившихся в нем вещей примерно в две тысячи долларов, которые жители дома хотят взыскать с владельцев магазина.

Они собираются обратится в суд, поскольку в мясной лавке свою вину отрицают.

Напомним, на прошлой неделе экоактивисты облили искусственной кровью известную статую бронзового быка в финансовом центре Нью-Йорка – на Уолл-стрит. После этого манифестанты обмазали красной жидкостью самих себя и улеглись прямо на тротуаре.

А за полгода до этого участники французской ветки движения разлили около 300 литров бутафорской крови на ступенях Трокадеро в Париже.

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кровь подвал мясная лавка скот Айова

Источник: Сегодня

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