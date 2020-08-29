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В столице США прошла массовая акция протеста против расизма (фото, видео)

29 августа, 08:08

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Протестующие собрались под мемориалом Линкольну

В Соединенных Штатах Америки, где недавно снова при задержании полицейскими умер темнокожий, устроили новую акцию протеста против расизма. В этот раз люди протестовали в столице США – Вашингтоне.

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Как сообщает The Washington Post, у мемориала Аврааму Линкольну собрались тысячи митингующих. Они пришли на манифестацию, приуроченную к 57-й годовщине марша на Вашингтон, но акция протеста прошла под лозунгом "Уберите свое колено с моей шеи!".

Примечательно, что в акции участвовал темнокожий правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Мартин Лютер Кинг.

Напомним, 25 мая 2020 года в американском Миннеаполисе при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские использовали жесткий удушающий прием, прижав его шею коленом к асфальту, в результате чего он умер. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены и в последующие дни им были предъявлены обвинения.

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После этого случая во многих штатах США вспыхнули массовые протесты. Беспорядки продолжались около двух месяцев и даже перекинулись в другие страны мира.

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США протесты Вашингтон
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