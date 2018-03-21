В Техасе после взрыва на складе нашли еще одну посылку с бомбой

Посылка, которая взорвалась утром во вторник, 20 марта, на складе фирмы грузоперевозок FedEx недалеко от Сан-Антонио в штате Техас, была не единственной, в которой, по мнению полиции, находилось взрывное устройство.

Взрыв произошел на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц. В результате один сотрудник FedEx получил ранения.

"Был еще один пакет [кроме того, который взорвался во вторник на складе FedEx в Шерце], в котором, как мы считаем, также было взрывное устройство", – сказал начальник полиции Сан-Антонио Билл Макманус.

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По его словам, вторую посылку изъяли из склада и направили на экспертизу.

Представитель FedEx подтвердил информацию о второй посылке-бомбе, добавив, что компания также передала полиции "массив данных, касающиеся этих пакетов, и человека, который отправил их".

Ранее в американском городе Остин – в штате Техас – взорвалась бомба. От взрыва пострадали двое 20-летних парней.

Это был уже четвертый взрыв за месяц в этом городе. От предыдущих трех погибли два человека. Полиция более чем вдвое увеличила вознаграждение за информацию о преступниках – до 115 тысяч долларов. Считает – все взрывы связаны между собой, и их организовала террористическая группировка.

Напомним, в столице американского штата Кентукки снесли с помощью взрыва самое высокое здание. 28-этажная башня Capital Plaza была построена в 1972 году. В ней располагались офисные помещения. В последние годы со стен начали падать фрагменты облицовки, появились проблемы с канализацией.

Ранее взрыв телефона в руках у китайца сняли на видео. Смартфон взорвался в китайской ремонтной мастерской, когда работник попытался заменить батарею. Он хотел вытащить аккумулятор, но гаджет внезапно вспыхнул.