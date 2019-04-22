В Техасе при крушении самолета погибли шесть человек

Двухмоторный самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Керрвилл

Фото: disciplesofflight.com.

Шесть человек (пилот и пять пассажиров) погибли при крушении небольшого самолета в американском штате Техас. Об этом в понедельник сообщила газета "Нью-йорк пост".

По ее данным, двухмоторный самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Керрвилл.

На место крушения для расследования причин инцидента направляются сотрудники Федерального управления гражданской авиации США.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас в результате крушения небольшого самолета погибли два человека.

Напомним, не так давно в канадской провинции Онтарио потерпел крушение небольшой самолет. Авария произошла на северо-востоке региона в труднодоступной местности в районе озера Сноушу. На момент крушения, по предварительным данным, в самолете находился только пилот. Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу в районе Кинора.

Также сообщалось, что пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.

Кроме того, четыре человека погибли в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.

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