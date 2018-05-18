В Техасе произошла стрельба в школе: пострадали люди

В американском штате Техас произошла стрельба в школе в городе Санта-Фе. Об этом сообщили на странице учебного заведения в социальной сети.

"Сегодня утром в средней школе произошел инцидент со трельбой. Были подтверждены травмы. Правоохранительные органы продолжат защищать здание и инициировать все протоколы управления аварийными ситуациями для освобождения и перевода студентов в другое место. Все остальные кампусы работают в соответствии с их регулярными графиками. В это время студенты из средней школы перевозятся в тренажерный зал Alamo, расположенный по шоссе 13306. Родители могут забрать там своих детей." – сказано в сообщении.

Позже канал ABC сообщил, что стрелка арестовали. По информации канала, человек вошел в класс и открыл стрельбу по ученикам. Как минимум один человек пострадал.

Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека. По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен.

Также, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали сегодня, 3 марта.