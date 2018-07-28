В Техасе в доме престарелых застрелены три человека

Еще два тела были найдены в здании, принадлежавшем одному из убитых в учреждении для пожилых

В штате Техас, где не так давно произошла стрельба в школе, в городе Робстауне в результате огня, открытого в пятницу в доме престарелых, были убиты три человека. Об этом сообщил шеф городской полиции Эрасмо Флорес, передает ТАСС.

Наряды правоохранителей были направлены в учреждение для пожилых людей из-за сообщений о произошедшей там стрельбе в 19:00 по местному времени (03:00 по Киеву).

"Мы подтверждаем наличие трех жертв: двух мужчин и женщины. Все они были мертвы на момент прибытия полиции, угроза была устранена", – уточнил начальник полиции.

При этом он не сообщил, был ли пойман убийца и какова его судьба.

Позднее в дополнительном заявлении Флорес уведомил об обнаружении еще двух тел в другом здании Робстауна, принадлежавшем одному из убитых в доме престарелых. Все жертвы пока не опознаны.

"Речь идет о расследовании убийства, мы не позволим, чтобы что-то ему мешало", – добавил шеф полиции.

Также, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали сегодня, 3 марта.

А в ноябре 2017 года неизвестный мужчина открыл стрельбу в церкви в штате Техас и был застрелен полицией.