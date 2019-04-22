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В Техасе возле аэропорта разбился самолет, есть жертвы

Сегодня, 04:01

Самолет разбился около аэропорта Ширли Уильямс в округе Ллано

Фото: cbsaustin.com
Фото: cbsaustin.com.

В американском штате Техас в результате крушения небольшого самолета погибли два человека, сообщает CBS.

По данным телеканала, самолет разбился около аэропорта Ширли Уильямс в округе Ллано.

На месте крушения работают сотрудники управления общественной безопасности штата. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Напомним, не так давно в канадской провинции Онтарио потерпел крушение небольшой самолет. Авария произошла на северо-востоке региона в труднодоступной местности в районе озера Сноушу. На момент крушения, по предварительным данным, в самолете находился только пилот. Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу в районе Кинора.

Также сообщалось, что пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.

Кроме того, четыре человека погибли в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.

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Тег США, крушение, самолет, жертвы, техас

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