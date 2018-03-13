В Техасе взорвалась посылка, погиб подросток

В понедельник, 12 марта, в результате взрыва подозрительного пакета в одном из домов Остина, штат Техас, погиб подросток, женщина получила серьезные ранения.

Как сообщает AP со ссылкой на полицию, 17-летний парень умер на месте происшествия, а 40-летнюю женщину госпитализировали в местную больницу в критическом состоянии.

По информации полиции, неизвестные оставили пакет у входной двери. Он не был доставлен официальной почтовой службой.

Это второй подобный случай в столице Техаса. 2 марта в результате взрыва подозрительной посылки погиб 39-летний мужчина.

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Полиция расследует связь между инцидентами. Также рассматривается версия, что преступление было совершено на почве ненависти, потому что жертвы в обоих случаях были темнокожими.

На данный момент полицейские изымают видео из камер наблюдения из близлежащих домов, чтобы идентифицировать подозреваемого.

К расследованию подключились детективы ФБР.

Ранее в итальянском Неаполе возле одного из частных домов взорвалась самодельная бомба; в результате инцидента погиб 32-летний мужчина, а 43-летняя женщина получила ранения. Как стало известно, погибший умер в больнице – его травмы были несовместимы с жизнью. По словам очевидцев, взрыв прогремел рядом с мужчиной, а его эпицентром стала почтовая посылка.

Также в правительственный офис в городе Эрфурт (Тюрингия), Германия, поступил подозрительный пакет. В нем оказалась ручная граната.