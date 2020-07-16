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В Техасе заражение коронавирусом бьет все антирекорды

16 июля, 03:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Всего в Техасе зарегистрировано более 282 тыс. случаев заболевания

Количество случаев заражения новым коронавирусом в сутки в американском штате Техас достигло самого высокого показателя с начала пандемии. Об этом информировало управление здравоохранения и социального обеспечения штата, – пишет ТАСС.

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15 июля в Техасе подтвержден 10 791 новый случай инфицирования. Прежний антирекорд в штате был установлен 14 июля, когда за сутки были выявлены 10 745 случаев. Всего в Техасе зарегистрировано более 282 тыс. случаев заболевания, вызываемого коронавирусом. Число летальных исходов достигло 3 432.

В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, отмечаются рекордные показатели заболеваемости. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 3,47 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 137,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Бразилии число заражений коронавирусом перевалило за десятки тысяч в сутки.

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США техас коронавирус

Источник: ТАСС

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