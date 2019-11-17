В техасском аэропорту столкнулись два самолета

Фото: SBG PHOTO

В аэропорту американского города Сан-Антонио, штат Техас, столкнулись самолеты.

Об этом сообщает FOX

Инцидент произошел с самолетом, который как раз совершал аварийную посадку. Из-за утечки горючего пилот не смог удачно приземлиться на собственную полосу и въехал в припаркованный неподалеку пустой самолет.

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Фото: SBG PHOTO

Пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что из-за аварии пришлось приостановить несколько рейсов.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в США самолет рухнул на жилой дом. Самолет врезался в дом, в котором жила семья с маленьким ребенком. На момент аварии их в здании не было. Сразу после этого здание вспыхнуло, и загорелись еще два дома, что стояли рядом.

Ранее учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение в штате Джорджия на юго-востоке США.

Также в США самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, застрявшей в туалетной кабинке. Борт летел из Вашингтона в Сан-Франциско, когда женщина отправилась освежиться и не смогла выйти из кабинки. Экипажу пришлось посадить самолет.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушение небольшого двухмоторного самолета. В результате катастрофы погибли десять человек.

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