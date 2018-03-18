В торговом центре Калифорнии произошла стрельба: есть жертвы

В торговом центре в американском городе Таузенд-Оукс (штат Калифорния) произошла срельба. Как сообщили в Twitter представители управлении шерифа округа Вентура, один человек убит, передает УНН.

"Один человек найден мертвым, еще один был отправлен в больницу машиной скорой помощи", – отмечается в сообщении управления. – "Ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет".

По данным агентства Associated Press, раненым является сам стрелок. Сначала он убил человека, а потом попытался покончить с собой. Данные о личности и возможные мотивы злоумышленника не обнародованы.

Стрельба произошла в торговом центре Таузенд-Оукса, расположенного в 64 км от Лос-Анджелеса. После инцидента людей из гипермаркета эвакуировали. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, Верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида в понедельник одобрила пакет законопроектов, нацеленных на предотвращение трагедий, подобных убийству 17 человек в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд.

Накануне мы писали, что в США мужчина с синдромом войны захватил заложников.

Также сообщалось, что в США произошла очередная стрельба в школе.

Напомним, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали сегодня, 3 марта.

Двое погибших в результате стрельбы в общежитии университета в американском штате Мичиган оказались родителями нападающего. По данным полиции, пара приехала в университет, чтобы забрать своего сына домой на недельные весенние каникулы, но 19-летний парень открыл стрельбу по родителям.

Напомним, не так давно, 28 февраля, в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Также ранее стрельба произошла в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида.

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения.