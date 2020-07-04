В торговом центре в США произошла стрельба: погиб ребенок

В Соединенных Штатах в торговом центре произошла стрельба, в результате которой погиб 8-летний ребенок. Не так давно стрельба произошла на поминальной службе в американском штате Луизиана.
В этот раз стреляли в торговом центре Riverchase Galleria в городе Гувер, штат Алабама.
"К сожалению, восьмилетний ребенок был убит… в Galleria. Мы будем неустанно работать, чтобы привлечь виновных лиц к ответственности. Расследование продолжается", −сообщила в Twitter местная полиция.
По данным журналиста Фреда Девенпорта, погибшим оказался 8-летний ученик местной начальной школы. Еще три человека были ранены в результате стрельбы.
Напомним, не так давно в американской Калифорнии мужчина на белом автомобиле врезался в здание распределительного центра Walmart, в котором на тот момент находились около двух сотен человек. После ДТП злоумышленник открыл по прохожим огонь из полуавтоматической винтовки. На место атаки прибыли полицейские, и спустя 15 минут после инцидента злоумышленник получил огнестрельное ранение в грудь, от чего скончался.
Отметим магазины Walmart достаточно "популярное" место массовой стрельбы в Соединенных Штатах. Так, в прошлом году на стоянке супермаркета сети в штате Оклахома произошел массовый расстрел, жертвами которого стали три человека.
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