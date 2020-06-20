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В трех американских штатах зафиксировали очень высокое количество заражений коронавирусом

20 июня, 03:08

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Аризоне было зафиксировано 3246 новых случаев заражения COVID-19

В американских штатах Флорида, Техас и Аризона медики второй день подряд фиксируют рекордно высокое количество заражений COVID-19.

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Об этом пишет The Hill.

Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием.

Но по мнению экспертов, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

Например, на этой неделе: в пятницу утром в Аризоне было зафиксировано 3246 новых случаев заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 2519 новых случаях инфицирования.

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В четверг вечером Техас заявил о 3516 новых пациентах с подтвержденным коронавирусом. В среду сообщалось о 3129 случаях.

Согласно официальным данным, во Флориде еще 3822 человек получили положительные результаты теста на наличие COVID-19. Ранее рекорд составлял 3207 случаев заражения за одни сутки.

Напомним, что США утверждают, что нашли альтернативу ВОЗ. Единственное исключение – организация, которая занимается профилактикой полиомиелита.

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США заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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