В трех штатах США введен режим ЧП из-за приближения урагана "Флоренс"

Президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс". Об этом сообщает AP.

"Этот шторм – монстр. Это чрезвычайно опасный для жизни исторический ураган. Не отдавайте свою жизнь монстру", - сказал губернатор штата Северная Каролина Рой Купер.

Синоптики и политики "умоляли общественность" серьезно относиться к предупреждениям и не жалели слов в описании угрозы.

Трамп заверил американцев, что федеральное правительство "абсолютно, полностью подготовлено" к урагану.

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В этих трех штатах проходит массовая эвакуация людей. Но выезд затруднителен: пробки из машин и грузовиков продолжаются весь день.

Люди по всему региону бросились покупать воду, консервы и прочее, прятаться в подвалах своих домов и вытаскивать из гаражей лодки. Полки самых больших супермаркетов уже пусты.

Многие люди раньше времени вернулись со своего отпуска на побережье.

Ураган "Флоренс" ожидается в в конце четверга или в начале пятницы. Он способен разогнаться до 225 км/час. В опасности более 1,7 млн жителей. Это самый мощный ураган за последние 30 лет, угрожающий Каролине.

Ранее ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив остров без электричества и вернув его экономику к исключительно наличному расчету и бартеру.

Корпоративные клиенты направляли в банки срочные запросы о предоставлении наличных денег в связи с необходимостью выплачивать зарплаты, а банкам не хватало бронированных инкассаторских автомобилей, чтобы удовлетворить спрос.

Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли быстро отреагировал на просьбы банкиров Пуэрто-Рико предотвратить дефицит наличных денег после урагана "Мария" и практически сразу же направил на остров самолет с долларами.