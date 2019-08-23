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В Турции истек срок предложения о покупке американских Patriot

23 августа, 01:12

В июле Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию в покупке С-400

/ Фото: Wikipedia

Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек.

Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.

"Мы регулярно доводили до сведения Турции, что наше последнее предложение (о покупке. – Ред.) Patriot потеряет свою силу, если она получит ЗРС С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек", – отметил неназванный чиновник.

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В июле Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию в покупке С-400. При этом президент не уточнил, когда собирается принять решение по вопросу о возможных санкциях против Анкары за эту сделку.

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Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок российских С-400 в страну. Как отметили в ведомстве, первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) подтвердила в пятницу факт начала поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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США Турция Patriot с-400

Источник: Интерфакс

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