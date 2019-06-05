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В Twitter произошел масштабный сбой

5 июня, 06:52

У пользователей соцсети Twitter возникли проблемы

Фото: Pixabay

В Twitter произошел массовый сбой: проблемы в работе социальной сети наблюдаются утром сразу в нескольких странах. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего о сбоях в работе сети микроблогов сообщают пользователи в США, Великобритании, Японии, Индии, Саудовской Аравии и России.

По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу интернет-сайта Twitter (около 81%). 10% сообщили о сбоях в работе приложения в мобильной операционной системе Android и еще 8% — в приложении в операционной системе iOS.

Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Тег Россия, США, сайт, Twitter, проблемы, сбой, соцсеть

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Сегодня

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