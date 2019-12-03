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В Twitter решили объяснить, какие данные о пользователях собирает соцсеть

3 декабря, 04:48

Twitter объявила о создании сетевого ресурса, на котором будет рассказываться о том, какие меры предпринимают ее сотрудники для защиты личных данных пользователей

Администрация сети микроблогов Twitter намерена предоставлять пользователям больше информации о том, какие сведения о них она собирает, а также о предпринимаемых мерах по защите данных. Об этом говорится в опубликованном заявлении сети микроблогов.

"Мы считаем, что компании должны быть подотчетны людям, вверяющим им свои личные данные, а также не только обеспечивать сохранность этой информации, но и разъяснять, как они это делают", — подчеркивается в документе. Сотрудники Twitter признали, что у них есть "возможности для улучшения" в этой сфере.

Twitter объявила о создании сетевого ресурса, на котором будет рассказываться о том, какие меры предпринимают ее сотрудники для защиты личных данных пользователей, об инициативах с этой целью, а также о допущенных в данной сфере нарушениях. Новый сайт получил название "Центр конфиденциальности Twitter. "Мы полагаем, что вы должны знать, какие сведения мы собираем о вас, как применяем их, а также, что у вас должен быть полноценный контроль и над тем, и над другим", — отмечается в заявлении.

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В Twitter также сообщили, что планируют с 1 января 2020 года внести изменения в политику конфиденциальности. Одно из них предполагает, что теперь пользователям, которые живут "за пределами США, ЕС, и Европейской экономической зоны", предоставлять услуги будет компания Twitter, которая базируется в Сан-Франциско (штат Калифорния). Ранее это делала ее дочерняя структура под названием Twitter International Company, головной офис которой находится в Ирландии. Это позволит администрации при обслуживании пользователей по всему миру руководствоваться законодательством США, а не ЕС.

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Ежемесячная аудитория Twitter составляла примерно 320 млн человек в феврале. Рыночная капитализация компании превышает 23 млрд долларов.

Напомним, что ранее в США бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже в пользу Саудовской Аравии.

Также Twitter решил запретить политическую рекламу.

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Источник: ТАСС

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