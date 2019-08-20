В Twitter запретили рекламу государственных СМИ

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Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ.

Об этом сообщается в заявлении компании.

"С сегодняшнего дня мы перестанем принимать рекламу от медиакомпаний, подконтрольных государству. Все аккаунты, попадающие в эту категорию, могут продолжать публичную деятельность в Twitter, но без рекламы", — говорится в сообщении.

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Решение компания объяснила желанием "защитить здоровую дискуссию и свободное общение". В заявлении подчеркивается, что нововведения не коснутся СМИ, финансируемых налогоплательщиками, а также посвященных исключительно спорту, развлечениям и путешествиям.

В качестве критериев, по которым будут определяться государственные СМИ, Twitter называет "контроль редакционных материалов, финансовая зависимость, вмешательство в работу вещателей, редакторов и журналистов, прямое и непрямое политическое давление, а также контроль над процессом создания и распространения информационного продукта".

Медиакомпании, попадающие в категорию государственных, будут индивидуально извещены в ближайшее время, отмечается в заявлении. После этого они обязаны в течение 30 дней удалить весь рекламный контент из своих аккаунтов.

Ранее апелляционный суд установил, что аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter "имеет все атрибуты официального государственного аккаунта".

Как известно, Трамп – активный пользователь Twitter, у него более 35 млн фолловеров. СМИ не раз призывали президента уменьшить активность в соцсетях, но он заявил, что продолжит публиковать записи в Twitter.

Аккаунт президента США пользуется популярностью. Например, благодаря президенту Трампу фраза fake news стала словом года, по одной из версий. Президент любит использовать ее в своих постах в социальных сетях и выступлениях.

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