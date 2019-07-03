В Вашингтон ко Дню Независимости подтянули танки

Дональд Трамп решил похвастаться мощью армии США

Танки – на улицах, истребители – в небе. Так уже завтра будет проходить празднование Дня Независимости США. Демонстрацию тяжелой военной техники анонсировал президент США Дональд Трамп.

Ездить по улицам Вашингтона 60-тонные танки не будут, чтобы не повредить дорожное покрытие. Но их выставят для всеобщего обозрения. Президент США подчеркнул, что очень гордится военной техникой, которая есть на вооружении у американской армии. В небе пролетят и истребители, и президентский самолет.

Также на День независимости Трамп пообещал самый большой салют.

Оппоненты президента из Демократической партии сетуют: Трамп хочет превратить праздник в саморекламу и увеличить свои шансы на переизбрание, ведь следующие президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся уже в 2020 году.

Антивоенные активисты тем временем собираются запустить надувную фигуру Трампа в небо в знак протеста.

4 июля жители США в 243-й раз отметят главный национальный праздник — День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу страны от британского владычества.

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