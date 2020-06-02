В Вашингтон перебрасывают военных: что произошло

Прибытие отряда в столицу США состоится через несколько часов

Министерство обороны США решило перебросить до 250 военнослужащих в столицу страны для обеспечения безопасности в городе в связи с беспорядками, вызванными смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота – Ред) афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом заявила CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

В Вашингтон перебрасываются военнослужащие части, расквартированной на базе в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина – Ред.). Прибытие отряда в столицу США состоится через несколько часов. Военным должны обеспечивать безопасность в городе, но не помогать полиции в задержании участников демонстраций протеста или беспорядков.

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Ранне сообщалось, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр отдал распоряжение направить в Вашингтон спецподразделения полиции, предназначенные для подавления массовых беспорядков. Подразделения находятся в ведении Федерального бюро тюрем. Федеральное бюро расследований также распорядилось привлечь к содействию органам правопорядка в Вашингтоне свое элитное подразделение, занимающееся спасением заложников.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении в столице комендантского часа в понедельник с 19:00 по местному времени (02:00 вторника по Киевскому времени) сроком на двое суток. До этого мэр вводила комендантский час на выходных. Она также задействовала Национальную гвардию.

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В Миннесоте и ряде других штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели Флойда. Врачи не смогли спасти его после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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Напомним, что ранее эксперты озвучили причину смерти афроамериканца, из-за гибели которого начались протесты в США.

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