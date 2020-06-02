Українська
$ 26,82
29,8
  1. Мировые новости
  2. США

В Вашингтон перебрасывают военных: что произошло

2 июня, 01:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Прибытие отряда в столицу США состоится через несколько часов

Министерство обороны США решило перебросить до 250 военнослужащих в столицу страны для обеспечения безопасности в городе в связи с беспорядками, вызванными смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота – Ред) афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом заявила CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

В Вашингтон перебрасываются военнослужащие части, расквартированной на базе в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина – Ред.). Прибытие отряда в столицу США состоится через несколько часов. Военным должны обеспечивать безопасность в городе, но не помогать полиции в задержании участников демонстраций протеста или беспорядков.

Реклама

Ранне сообщалось, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр отдал распоряжение направить в Вашингтон спецподразделения полиции, предназначенные для подавления массовых беспорядков. Подразделения находятся в ведении Федерального бюро тюрем. Федеральное бюро расследований также распорядилось привлечь к содействию органам правопорядка в Вашингтоне свое элитное подразделение, занимающееся спасением заложников.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила о введении в столице комендантского часа в понедельник с 19:00 по местному времени (02:00 вторника по Киевскому времени) сроком на двое суток. До этого мэр вводила комендантский час на выходных. Она также задействовала Национальную гвардию.

В тренде
Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтами

В Миннесоте и ряде других штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели Флойда. Врачи не смогли спасти его после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Реклама

Напомним, что ранее эксперты озвучили причину смерти афроамериканца, из-за гибели которого начались протесты в США.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США протесты убийство Вашингтон военные афроамериканец

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в СШАЕвросоюз
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
США разрывают все связи с ВОЗ – Трамп
США разрывают все связи с ВОЗ – ТрампСША
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошло
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошлоСША
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять