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В Вашингтоне напомнили, что санкции против России будут продолжатся до выполнения Минских соглашений

3 мая, 23:43

В США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины

Белый дом
Белый дом. Фото: Pixabay

Введенные против России санкции должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении по результатам встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"Мы по-прежнему твердо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством реверсных поставок газа из Словакии на Украину. Санкции против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений", — говорится в документе.

США и Словакия "также заявляют, что энергетическая безопасность является основой национальной безопасности". "Мы подтверждаем наше несогласие с использованием энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая „Северный поток — 2". Мы обязуемся укреплять наше сотрудничество в области кибербезопасности и работать над разработкой и внедрением принципов безопасности телекоммуникаций", — говорится в заявлении.

Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.

Также Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.


Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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Тег Россия, США, Донбасс, Украина, санкции, РФ, минские договоренности

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Источник:

ТАСС

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