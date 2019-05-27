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В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

27 мая, 23:19

Полицейские ищут подозреваемого, который скрылся на автомобиле

Фото: ordvor.com
Фото: ordvor.com.

Неизвестный начал стрельбу в Вашингтоне: ранения получили шестеро человек. Об этом говорится в сообщении американской столичной полиции.

"На юго-востоке округа Колумбия в результате стрельбы получили ранения шесть человек, среди них один подросток. Их здоровью ничего не угрожает, они находятся в сознании", — заявили полицейские.

Полицейские ищут подозреваемого, который скрылся на автомобиле с места атаки.

Заметим, что в этом понедельник в США отмечается федеральный праздник День поминовения, и в американскую столицу традиционно приезжают десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть на парад, который проходит по одной из главных улиц Вашингтона — Конститьюшн-авеню. В нем принимают участие несколько десятков военных и гражданских оркестров, а также военно-исторических клубов.

В этот день миллионы жителей страны возлагают цветы на могилы павших, а также к военным мемориалам.

Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.


Кроме этого, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения на синагогу в Пауэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

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Тег США, Вашингтон, стрельба, потерпевший

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Источник:

ТАСС

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