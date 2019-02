В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни, опубликованы фото

В столице США зазвучала поминальная песня "Пливе кача"

Фото: Екатерины Зайчук.

В столице Соединенных Штатов – Вашингтоне – прошли траурные мероприятия, которыми почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

В этом году памятная церемония по погибшим Героям прошла в центре Вашингтона, недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.









































Скорбное мероприятие началось с исполнения песни "Пливе кача", под которую пять лет назад в последний путь провожали с Майдана погибших героев.

Посол Валерий Чалый обратился к собравшимся со вступительным словом, напомнив о событиях в Украине пять лет назад, которые изменили ход современной истории нашего государства.









































Архиепископ Украинской православной церкви в США владыка Даниэль Зелинский вместе с святыми отцами Украинской греко-католической и католической церквей отслужили панихиду по умершим – Василием Харуком и Владимиром Стеляком.

Церемония завершилась исполнением гимнов Украины и США и зажжением поминальных свечей, говорится в сообщении.









































Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал героев Небесной сотни "ангелами-хранителями" страны.

А на Майдане Незалежности в Киеве была открыта выставка под открытым небом, гдепредставлены девять лучших проектов Мемориала героев "Небесной сотни", которых отобрали по результатам архитектурного конкурса. Всего поступило более 60 заявок из 12 стран мира.

